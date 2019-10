Meisje dat lijdt aan anorexia ligt al anderhalf jaar vastgebonden in bed

In een Nederlandse instelling ligt een 19-jarige anorexiapatiënte al anderhalf jaar vastgebonden in bed, omdat ze een gevaar vormt voor zichzelf. Dat blijkt uit een door haar zelf gemaakt filmpje dat het onderzoeksprogramma Zembla bezit.

Op de beelden is te zien hoe haar handen en voeten vastgebonden zijn en een band over haar schouders en middel de rest van haar lichaam in bedwang houdt. Ze wordt met sondevoeding in leven gehouden.

Sinds haar elfde kampt het meisje, dat Fem wordt genoemd, met een eetstoornis zo vertelt haar moeder in de aflevering van Zembla die gisterenavond werd uitgezonden. De situatie werd steeds erger, waardoor ze in eerste instantie tijdelijk werd gefixeerd. Dat duurt nu al anderhalf jaar.

“Ik moet afvallen, ik moet afvallen”

Zelf zegt ze over haar situatie: “Het is heel moeilijk, ik krijg nu anderhalf jaar sondevoeding. Maar het moet om mij in leven te houden. In mijn hoofd zit echt heel erg gewoon: ik moet afvallen, ik moet afvallen. Ik moet echt afvallen. En ja, dat kan gewoon niet. Ik wil zo graag los, maar ik kan het gewoon niet veilig houden. Dat is het hele probleem.”