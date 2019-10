Leuvense team wint WK voor zonnewagens nadat Nederlandse concurrent in brand schiet

De BluePoint-zonnewagen van het Leuvense Agoria Solar Team heeft het WK voor zonnewagens in Australië gewonnen. De Belgen legden het parcours van ruim 3.000 kilometer af tegen een gemiddelde van 86,6 kilometer per uur. De wagen van de TU Delft lag lange tijd aan kop, maar vloog in het slot nog in brand.

Slechts 4 van de 27 deelnemende teams in de Challenger Class die zondag in Darwin aan hun race waren begonnen, hadden de eindmeet in Adelaide bereikt.

Het Leuvense team eindigde met iets meer dan 11 minuten voorsprong op de tweede, het Solar Car Team van de universiteit van Tokai (Japan). De Electrum-wagen van de University of Michigan (VS) liep als derde binnen op meer dan drie uur van de Leuvense winnaars. Nog een halfuur later volgde de Green Lightning van het Top Dutch Team uit het Nederlandse Groningen. De andere teams hebben nog één of twee dagen te gaan. Eén zitje

De Challenger Class is een competitie voor de meest efficiënte elektrische wagen met één zitje. Daarnaast is er ook de Cruiser Class, voor wagens die meer bruikbaar zijn voor introductie in de markt en plaats bieden aan minstens twee personen. Aan die competitie nemen dertien wagens deel. Het Solar Team Eindhoven, dat zich op zowat 300 km bevindt van Adelaïde, leidt er voor het team van de University of New South Wales (Australië) en dat van het Hong Kong Institute of Vocational Education.

Tot slot is er nog de Adventure Class met drie deelnemende wagens. Hier staat het Australische Team Arrow Racing Association aan de leiding.