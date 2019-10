Je herbruikbare waterfles is even vuil als een metrohandvat

Een herbruikbare drinkfles is goed voor het milieu en als je nog altijd angstvallig vasthoudt aan je plastic flesjes, is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Het is een makkelijke en effectieve manier om minder afval te produceren en het is ook nog eens goedkoper. Maar opgelet: je herbruikbare waterfles zou weleens een bron van bacteriën kunnen zijn.

Wie dagelijks gebruikmaakt van het openbaar vervoer, is zich vast bewust van hoe smerig het is om dingen aan te raken op de bus, tram of metro. Ben je toch verplicht om ergens aan te komen – soms is het of vallen, of aanraken – dan was je nadien zo snel mogelijk je handen. Van je waterfles ben je waarschijnlijk heel wat minder vies, maar dat is helaas ongegrond.

Biofilm

Volgens Philip Tierno, professor in de microbiologie en pathologie aan de universiteit van New York, is je herbruikbare drinkfles namelijk een broeihaard voor ziektes. “Bacteriën hebben de neiging om aan de binnenzijde van zo’n fles een biofilm te produceren. Wil je je fles schoonmaken, dan is mechanisch schrobwerk nodig om die laag te verwijderen”, legt hij uit op de site Mashable.

Maar hoe komen die bacteriën daar dan terecht? Jij bent toch de enige die ervan drinkt en zo vies ben je nu toch ook weer niet? Wel, zonder het te beseffen breng je je fles in contact met heel wat bronnen van bacteriën. Je komt zelf namelijk heel de dag in contact met viezigheid: denk maar aan je toetsenbord, het toilet, je smartphone… En wanneer je vervolgens van je waterfles drinkt, is de kans groot dat je zonder het zelf te beseffen die bacteriën overbrengt. Bijvoorbeeld door een verdwaald drupje water aan de mond van je fles weg te vegen of door eerst met je handen aan je lippen te komen en vervolgens te drinken.

Schrobben

Wil je ervoor zorgen dat je fles schoon blijft, dan volstaat het helaas niet om die elke dag even om te spoelen met stromend water. Zoals gezegd moet je de biofilm zien te vermijden en daarvoor is het betere schrobwerk nodig. Net zoals bij babyflesjes kan je hiervoor een flesborstel nodig. Gebruik je die dagelijks in combinatie met heet water en afwasmiddel, dan blijft je fles helemaal spik en span. Vergeet trouwens niet om ook de dop en de buitenkant schoon te maken, want anders is al die moeite voor niets geweest.