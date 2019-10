Voetbal Vlaanderen overlegt donderdag met vier “Turkse clubs” uit Limburg

Voetbal Vlaanderen zal donderdag met vier Turksgezinde voetbalclubs rond de tafel zitten om het met hen te hebben over de beelden die circuleren op sociale media. Dat meldde secretaris-generaal Benny Mazur. De Vlaamse vleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geeft de voorkeur aan de dialoog. “Dat kan voor onze federatie een goede oefening zijn.” Gisteren doken plots beelden op van voetbalclubs uit Beringen en Heusden die op hun social media foto’s en filmpjes plaatsten waarop jonge spelers een militaire groet brengen aan de Turkse vlag. In de onderschriften staan nationalistische boodschappen. “We waren met verstomming geslagen toen we die beelden zagen, maar we willen niet over één nacht ijs gaan. We gaan deze situatie grondig analyseren”, aldus Mazur.

Voetbal Vlaanderen legde intussen al contact met “Turkse clubs die voor dit soort zaken gevoelig zijn”. Vier van die clubs uit de provincie Limburg, waaronder de ploegen uit Beringen en Heusden, werden door Mazur uitgenodigd om erover te praten. “Daar werd positief op gereageerd. Elk van deze ploegen drukt de wens uit om de situatie uit te klaren.”

Daarmee is de kous nog niet af. Volgende week staan de gebeurtenissen op de agenda van de ethische commissie. “Het is onze intentie om aanbevelingen en richtlijnen te geven aan clubs die met dergelijke zaken kunnen geconfronteerd worden. We opteren voor de dialoog, zodat de verenigende kracht van het voetbal hier als winnaar uit kan voortkomen.”

“Het is het moment om naar deze clubs te luisteren. Dat is broodnodig. Onze organisatie is niet wereldvreemd, maar het kan wel eens goed zijn om deze oefening te maken. Bovendien kunnen de Turkse clubs elkaar misschien aanmoedigen om het probleem samen aan te pakken. Het mag niet zo zijn dat 10-jarige kinderen opgevoerd worden in een ‘Trumpiaans’ discours.”

Er kan nog wel een disciplinaire procedure opgestart worden, zodra het verslag van de scheidsrechter neergelegd werd en het Bondsparket vraagt om de feiten te onderzoeken. “We zullen misschien ooit tot straffen komen, maar ik zou het positiever vinden als we 100.000 clubleiders kunnen overtuigen om dit niet meer te doen dan dat we één persoon zouden straffen.”

