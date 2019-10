Vijfentwintig arrestaties bij protesten

Afgelopen nacht is het in de Spaanse regio Catalonië opnieuw tot manifestaties gekomen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Daarbij zijn rellen met de politie ontstaan. In verschilllende steden in de regio zijn 25 mensen opgepakt, aldus de Spaanse krant El País op basis van een voorlopige balans van de regionale politie Mossos d’Esquadra. In Barcelona staken vermomde manifestanten barricades en karton in brand. Ze gooiden met voorwerpen en scholden agenten uit. De politieagenten waren uitgerust met beschermende kledij en schilden. Met wapenstokken probeerden ze de situatie onder controle te krijgen.

Onder andere in Barcelona, Tarragona en Lleida zijn mensen opgepakt. De arrestaties gebeurden vanwege aanvallen op agenten of het verstoren van de openbare orde.

Vierenzeventig mensen moesten volgens Mossos d’Esquadra ook verzorgd worden. Op foto’s waren brandende straten te zien.

Bron: Belga