Turkse inval Syrië – Koerdische milities bevriezen operaties tegen IS

Leider Mazloem Abdi van de door Koerdische strijders gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft woensdag de “bevriezing” aangekondigd van de operaties tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die sinds haar nederlaag in maart tot een clandestiene organisatie is gemuteerd. “Wij hebben al onze activiteiten tegen Daech (het Arabische acroniem voor IS) bevroren”, zei Abdi in een televisie-vraaggesprek met de Koerdische zender Ronahi. De SDF zullen zich tevreden stellen met “defensieve” operaties tegenover IS.

Turkije voert momenteel een offensief in de door Koerden gecontroleerde gebieden in het noorden van Syrië.

Bron: Belga