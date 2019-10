Trump noemt Democraten die zich tegen hem verenigen “clowns”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Democratische kandidaten voor de voorverkiezingen “clowns” genoemd, nadat ze eerder bij het begin van een televisiedebat een groot front vormden tegen de president. “Onze recordbrekende economie zou crashen, net zoals in 1929, als een van die clowns president zou worden”, twitterde Trump en zo verwijzend naar de crash van Wall Street eind jaren dertig.

De twaalf Democratische kandidaten die gisteren deelnamen aan het debat in Ohio, spraken zich allemaal uit voor impeachment, en Joe Biden noemde Trump de meest corrupte president in de moderne geschiedenis. Trump noemt zichzelf dan weer een van de meest succesvolle presidenten.

“Je zou denken dat het onmogelijk is dat een van Democratische kandidaten die we gisteren hebben gezien president zou worden van de Verenigde Staten. Nu zie je waarom ze geen andere keuze hebben dan een totaal illegale en absurde impeachment van een van de meest succesvolle presidenten op tafel te leggen”, schreef hij ook op Twitter. En door de frauduleuze impeachment, zullen de Republikeinen bij de verkiezingen van november volgend jaar zonder problemen het Huis van Afgevaardigden heroveren, meer zetels winnen in de Senaat en opnieuw de president leveren, aldus Trump.

Het volgende televisiedebat vindt plaats op 20 november in de staat Georgia. De voorverkiezingen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar, beginnen in februari 2020.

