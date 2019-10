“Toelatingsproef lerarenopleiding kan zorgen voor opwaardering lerarenjob”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts verdedigt het plan van de Vlaamse regering om een onderzoek te laten uitvoeren naar een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding. Zo’n proef zou volgens Weyts kunnen dienen om “de lat hoger te leggen” en “de status van leerkrachten te versterken”. Dat heeft de N-VA-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Jo Brouns. De plannen van de Vlaamse regering om een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding te overwegen, botsten de voorbije dagen op wat scepsis en kritiek. Is zo’n proef wel verstandig wanneer er sprake is van een nijpend lerarentekort? Zullen er niet minder studenten aan de opleiding beginnen? Kritische geluiden die woensdag in het Vlaams Parlement werden opgepikt door de oppositie.

Maar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verdedigt de denkpiste. “Die piste maakt net deel uit van de ambitie om het statuut van leerkracht op te waarderen”, zo antwoordde hij op een vraag van CD&V-parlementslid Jo Brouns.

In tijden van lerarentekorten zou volgens minister Weyts de neiging groot zijn om “zoveel mogelijk mensen aan te trekken”. Maar volgens hem is het net de bedoeling van zo’n bindende toelatingsproef om “de lat hoger te leggen”. “Net op die manier kunnen we de status van leerkrachten versterken en zorgen voor een grotere aantrekkingskracht. We proberen een beetje trek in de schouw te veroorzaken. Daarom willen we die denkpiste uitwerken, in overleg met het hoger onderwijs”, aldus Weyts.

bron: Belga