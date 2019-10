Steve Darcis in de bloemetjes gezet

Steve Darcis (ATP-176) heeft zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem gespeeld. De Luikenaar verloor met 6-1, 6-2 van de Fransman Gilles Simon (ATP-47) in de eerste ronde van het European Open, het ATP 250 toernooi in Antwerpen (gravel 635.750 euro). “Ik ben een beetje teleurgesteld om op deze manier te eindigen, maar dat is het leven”, verklaarde Steve Darcis na de wedstrijd. “Ik wil iedereen bedanken die de verplaatsing naar hier heeft gemaakt vandaag en iedereen die me vanaf het begin van mijn carrière heeft gesteund. Als ik hier sta vandaag, dan is het te danken aan hen. Dank u iedereen.”

Ter gelegenheid van de wedstrijd, schonk André Stein, de voorzitter van de Belgische tennisfederatie, Darcis een “Lifetime Achievement Award”. Een trofee om zijn carrière in de bloemetjes te zetten. “Deze trofee, waarop de woorden ‘Monsieur Coupe Davis’ gegraveerd staan, symboliseert de dankbaarheid die de Belgische tenniswereld voelt voor alles wat hij gedaan heeft. Hij blijft een voorbeeld voor iedereen. Gefeliciteerd”, klonk het.

Bron: Belga