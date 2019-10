Red Lions hebben weinig moeite met Ierland in vriendschappelijk duel

De Red Lions (FIH-2) hebben dinsdag in Waver Ierland (FIH-13) met 6-0 verslagen in een vriendschappelijke wedstrijd met het oog op de Olympische Spelen van Tokio. De Belgische hockeyspelers, die het spektakel verzorgden voor 1.500 toeschouwers, zagen wel Manu Stockbroeckx uitvallen met een blessure aan de dij. Dankzij hun Europese titel zijn de Red Lions vrijgesteld van de kwalificaties voor de Spelen. De mannen van Shane Mcleod maakten van de gelegenheid gebruik om hun batterijen op te laden in de maand september en werkten in alle rust een individueel programma af, naast de trainingen bij hun club. De wedstrijd tegen Ierland was het startschot van de voorbereiding op de Olympische Spelen.

De Lions zetten hoog druk bij de Ieren en dit loonde al snel met een doelpunt van Alexander Hendrickx in de vijfde minuut. Cédric Charlier verdubbelde de voorsprong op het einde van het eerste kwartier (15.) en maakte er in de 24e minuut al 3-0 van. De wedstrijd bleek snel gespeeld te zijn en de score liep nog verder op, dankzij een tweede van Charlier (39.), een rebound op een strafcorner van Arthur Van Doren (53.) en een laatste van kapitein Thomas Briels (57.).

Op 23 oktober ontvangt België, Argentinië (FIH-4), vooraleer de clubcompetitie weer van start gaat.

Bron: Belga