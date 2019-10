Nederlandse boeren stappen op snelweg uit tractor

Verschillende boeren stappen deze ochtend op de snelweg A28 bij De Bilt in Nederland uit hun tractor en maken foto’s. Rijkswaterstaat roept hen op dit niet te doen. “Dat is niet veilig”, aldus een woordvoerder van het ministerie. De boeren gaan betogen in Bilthoven en Den Haag. Ze zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe milieuregels ingeperkt zien. De boeren verzamelen zich vanochtend eerst aan de rand van Bilthoven, in protest tegen de rekenmethode voor schadelijk stikstof van het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven zit.

Rond Utrecht is het verkeer volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat inmiddels vrijwel helemaal vastgelopen, waaronder op de A28 bij De Bilt. Maar er kan nog verkeer over de pechstrook rijden, waarschuwt Rijkswaterstaat. “Mocht er een ongeval zijn, dan rijdt er politie”, aldus een woordvoerder. “Plus, het is gewoon nooit de bedoeling uit de auto, of in dit geval tractor, te stappen op de snelweg.”

De eerste vrachtwagens van Defensie staan intussen in Den Haag klaar om eventueel tractoren met demonstrerende boeren tegen te kunnen houden. Zo staan er bij het ministerie van Financiën, dat tussen het Malieveld en het Binnenhof ligt, een paar dwars op de weg.

Den Haag meldde gisteren dat er nooit demonstraties op het Binnenhof zijn toegestaan. Ook is het drukbezochte centrum niet toegankelijk voor grote voertuigen omdat dat gevaarlijk kan zijn voor winkelend publiek.

Bron: Belga