Man Ruinerwold verdacht van vrijheidsberoving

De 58-jarige huurder van het pand in Ruinerwold die maandag werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekendgemaakt. In het pand werd een gezin aangetroffen, nadat er een melding was gedaan waarin zorgen waren geuit over hun leefomstandigheden. De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De leden van het gezin leefden in provisorisch ingerichte woonruimtes in het huis, waarin het gezin een teruggetrokken bestaan leidde, liet burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden eerder weten.

Bron: Belga