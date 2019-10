La Liga wil eerstvolgende Clasico in Madrid laten spelen

La Liga heeft bij de Spaanse voetbalfederatie RFEF een aanvraag ingediend om de eerstvolgende Clasico niet in Barcelona, maar wel in Madrid te laten plaatsvinden, na de manifestaties van de voorbije dagen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. De voorbije nacht kwam het daarbij in de Catalaanse hoofdplaats opnieuw tot stevige rellen met de ordediensten. Momenteel staat de Clasico op zaterdag 26 oktober geprogrammeerd in het Nou Camp van FC Barcelona. “Wegens de bijzondere omstandigheden van de voorbije dagen hebben we aan de federatie gevraagd om de Clasico te verhuizen naar Madrid”, zo liet La Liga aan het Franse nieuwsagentschap AFP weten.

bron: Belga