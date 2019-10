IAAF vindt testosteronbewijs in nieuwe studie

Uit recent Zweeds onderzoek komt naar voren dat vrouwen met een hoger testosterongehalte fysiek voordeel hebben bij het lopen. Ze houden het langer vol en hebben meer spiermassa, blijkt uit de studie van het Karolinska Instituut dat is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine. De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) beschouwt de studie als steun in de rug voor haar omstreden testosteronmaatregel, waarvan met name de Zuid-Afrikaanse topatlete Caster Semenya de dupe was.

Volgens de atletiekbond heeft Semenya van nature een te hoge testosteronspiegel en die grote hoeveelheid van het mannelijke hormoon zou haar te veel voordeel bieden. De drievoudig wereldkampioene op de 800 meter kon op het afgelopen WK in Doha haar titel niet verdedigen, omdat ze weigerde medicijnen te slikken die haar hormoonspiegel verlagen.

Het bewijs waarop de IAAF de maatregel baseerde, kwam deels uit zelf gefinancierd onderzoek en sommige wetenschappers twijfelden aan de uitkomst. De nieuwe studie toont volgens de federatie aan dat ze wel degelijk gelijk heeft. De Zweedse wetenschappers vonden dat vrouwen die een testosteroncrème gebruikten, een fysieke inspanning gemiddeld 21,17 seconden langer volhielden dan de vrouwen die de crème niet kregen en bovendien 923 gram meer spiermassa kweekten.

bron: Belga