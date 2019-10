Het volk van Hongkong genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede van 2020

Een Noors parlementslid heeft het volk van Hongkong genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2020. “Ze riskeren elke dag hun leven om de vrijheid van meningsuiting en de basisdemocratie te verdedigen”, aldus Guri Melby van de liberale partij, die in de Noorse regering zit, op Twitter. In een interview dat in de krant Aftenposten werd gepubliceerd, legt Melby uit dat “wat zij doen een impact heeft die verder reikt dan Hongkong, zowel in de regio als in de rest van de wereld”. In Hongkong woedt sinds vier maanden een diepe politieke crisis, de ergste sinds Hongkong in 1997 een speciale bestuurlijke regio werd van China. Mensen komen massaal op straat tegen de plaatselijke regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatige hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.

Het initiatief van Guri Melby riskeert op hevige tegenstand te stoten van China, dat ook er ook al niet over te spreken was dat de opgesloten Chinese dissident Liu Xiaobo in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Het Nobelprijscomité is onafhankelijk van de regering in Noorwegen, maar China had destijds wel de betrekkingen met Noorwegen een lange tijd bevroren, de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord opgeschort en de invoer van Noorse zalm beperkt. Het duurde zes jaar vooraleer de relaties tussen beide landen genormaliseerd waren, nadat Noorwegen verklaard had geen steun meer te zullen bieden aan acties die de Chinese belangen ondermijnen.

De Nobelprijs voor de Vrede ging dit jaar naar de Ethiopische premier Abij Ahmed, die een verzoening op poten zette tussen zijn land Eritrea. In totaal waren 301 kandidaten genomineerd.

