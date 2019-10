Euromillions Volley League – Maaseik en Roeselare zetten competitie in met overwinning

Landskampioen Maaseik en belangrijkste uitdager Roeselare hebben zich woensdagavond niet laten verrassen op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de EuroMillions Volley League. De Limburgers boekten een 3-0 zege tegen Borgworm. De setstanden waren 25-18, 25-16 en 25-21.

Roeselare, dat vorig weekend de Supercup won tegen Maaseik, was met 1-3 te sterk voor Gent. Het werd 24-26, 16-25, 25-21 en 18-25.

In de derde partij van woensdagavond zette Aalst voor eigen publiek Haasrode Leuven opzij met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-22).

Na het verdwijnen van Guibertin (gedegradeerd) en Amigos Zoersel (vroeg geen licentie aan) spelen dit seizoen slechts acht ploegen in de topklasse. Achel en Menen zijn de twee overige teams.

De acht ploegen werken een reguliere competitie met heen- en terugmatchen af. Daarna speelt nummer 1 tegen nummer 8, 2 tegen 7, 3 tegen 6 en 4 tegen 5. Vervolgens staan de play-offs met de top vier en de play-downs met de andere vier op het programma. Dit seizoen is degradatie niet mogelijk.

bron: Belga