EuroLeague basket (v) – Castors Braine gaat eervol ten onder tegen grootmacht Ekaterinburg

Castors Braine is woensdag op de eerste speeldag in groep A van de EuroLeague basketbal eervol ten onder gegaan tegen het Russische Ekaterinburg. Het werd 79-87. Emma Meesseman, die in Amerika nog maar pas de WNBA won met de Washington Mystics, ontbrak bij de bezoekers. Al in het eerste kwart sloeg Ekaterinburg een aanzienlijke kloof: 13-27. Met een tweede kwart dat op 15-24 eindigde was de wedstrijd bij de rust eigenlijk al gespeeld. Na de rust was Braine wel de betere ploeg met 24-21 en 27-15 als kwartuitslagen. Het leverde hen een aanvaardbare 79-87 nederlaag op. Ook volgende woensdag speelt Castors thuis. Het ontvangt dan het Letse Riga.

Uitblinker bij de Russen was Maria Vadeeva met 22 punten en 10 rebounds. Bij Braine liet vooral Celeste Trahan-Davis zich opmerken met 10 punten en 11 rebounds.

In groep B verloor het Lyon van Julie Allemand met 79-64 bij het Russische Dynamo Koersk.

bron: Belga