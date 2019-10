Erdogan kan Trump op Twitter “niet meer volgen”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kan de verklaringen van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump over de positie van de Verenigde Staten in Syrië “niet meer volgen”, zo heeft hij volgens de pers gezegd. “Wanneer we de verklaringen van Trump op Twitter bekijken, zijn we op het punt gekomen dat we de tweets niet meer kunnen volgen”, zei Erdogan aan journalisten aan boord van een vliegtuig dat hem terugbracht vanuit Azerbeidzjan.

Turkije voert sinds een week een offensief in het noordoosten van Syrië uit tegen de Koerdische militie YPG (volksbeschermingseenheden), de bondgenoot van het Westen in de strijd tegen jihadisten. Ankara beschouwt de militie als “terroristisch”.

Voor de start van de Turkse operatie leek de Amerikaanse president er groen licht voor te geven door de terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit de betrokken zone aan te kondigen. Maar daarna sprak hij in tweets dreigende taal tegen Turkije en maakte hij gewag van sancties die de Turkse economie konden vernietigen.

Trump bleef warm en koud blazen op Twitter en verklaarde dat de Koerdische strijders de VS niet geholpen hadden in de Tweede Wereldoorlog, maar dat hij toch “veel van hen hield”.

“We kunnen niet meer volgen”, zo citeerde de Turkse krant Hürriyet de Turkse president.

Bron: Belga