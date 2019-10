EK baanwielrennen – Belgische vrouwen in ploegenachtervolging grijpen ondanks recordtijd naast medaille

Op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn heeft het Belgische vrouwenteam in de ploegenachtervolging zich woensdagavond ondanks een Belgisch record niet kunnen plaatsen voor de strijd om brons. Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D’hoore en Lotte Kopecky hadden de vijfde tijd in de kwalificaties neergezet (4:25.730) en maakten daardoor geen kans meer op goud of zilver. Daarvoor moesten ze in de top vier eindigen. Een wedstrijd om het brons in dit olympisch nummer kon wel nog, op voorwaarde dat ze in de eerste ronde een van de twee snelste tijden onder de niet-finalisten noteerden. Maar dat lukte net niet.

In die eerste ronde wonnen de Belgen vlot hun duel tegen Nederland met een tijd van 4:21.933, waarmee ze ruim een seconde onder het vorige Belgische record doken (4:23.181). Maar het nieuwe record volstond niet om door te stoten naar het gevecht om brons. Dat wordt een strijd tussen Frankrijk en Italië.

De finale gaat donderdag tussen Duitsland en Groot-Brittannië.

België haalde in Apeldoorn als vijfde wel de top acht en de daaraan gekoppelde puntenoogst is belangrijk met het oog op de Spelen van Tokio 2020.

