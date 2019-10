Duitse groep Kraftwerk opnieuw voor Rock & Roll Hall of Fame genomineerd

De Duitse elektropoppionier Kraftwerk is opnieuw genomineerd voor opname in de Rock & Rol Hall of Fame in Cleveland, zo hebben de organisatoren in de Amerikaanse staat Ohio woensdag bekendgemaakt. Onder de zestien kandidaten zijn ook de groepen Depeche Mode en Nine Inch Nails, alsmede postuum zangeres Whitney Houston (1963-2012) en rapper The Notorious B.I.G. (1972-1997). Kraftwerk is daarmee sinds 2003 voor de zesde keer genomineerd voor het pantheon van de rock en pop. Vorig jaar kwam de groep ook in aanmerking.

De beslissing over wie uiteindelijk een ereplaats in het museum krijgt, valt in januari. Fans kunnen ook hun stem via internet laten horen en die vloeit dan samen met de stemming van ongeveer duizend experten.

Voorwaarde voor opname in de Rock ’n Roll Hall of Fame is dat het eerste album van een kandidaat minstens een kwart eeuw oud is. Dit jaar behoorden zangeres Janet Jackson en de groepen Radiohead, The Cure en The Zombies tot de winnaars.

