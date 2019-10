Champions League – PSG mist na Neymar ook Idrissa Gueye tegen Club Brugge

Paris Saint-Germain moet het tien dagen zonder zijn Senegalese middenvelder Idrissa Gueye doen. Dat maakte de Franse kampioen woensdag zelf bekend. Gueye zit met een contractuur in de hamstring en mist zo de verplaatsing naar Brugge in de Champions League komende dinsdag. De 30-jarige Gueye mist vrijdag ook de competitiewedstrijd tegen Nice op de tiende speeldag in de Franse Ligue 1. Eerder al zag PSG zijn Braziliaanse steraanvaller Neymar voor een maand uitvallen, ook al met een hamstringblessure. Ook hij is er dus niet bij tegen Club Brugge.

Club en PSG treffen mekaar dinsdag op de derde speeldag in groep A van de Champions League. De Parijzenaars zijn voorlopig leider met zes punten, Club is knap tweede met twee punten.

bron: Belga