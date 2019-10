Champions League basket (m) – Oostende begint met nederlaag tegen Straatsburg

Oostende heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd in de Champions League met 77-64 verloren bij het Franse Straatsburg. Belgian Lion, Quentin Serron (ex-Oostende), was goed voor 6 punten en 5 rebounds bij de Fransen. De Belgische landskampioen stond bij de rust 42-35 in het krijt. Oostende was bijna de volledige partij op achtervolgen aangewezen, alleen bij het begin van het tweede kwart stond het even voor (24-29). Straatsburg domineerde vooral op het vlak van de rebounds. Ondanks 29 punten van het duo Braian Angola-Shevon Thompson, konden de Belgen de thuisploeg nooit meer bedreigen na de rust.

In de andere dinsdag gespeelde wedstrijd uit groep A ging Türk Telekom met 79-82 winnen bij het Israëlische Holon. Woensdag staan nog Baxi Manresa-Polski-Torun en Dinamo Sassari-Lietkabelis op het programma. De vier beste ploegen van elke groep plaatsen zich voor de play-offs.

.

Bron: Belga