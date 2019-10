Brexit – Britse regeringsbron verwacht geen doorbraak meer op woensdagavond

De Britse regering verwacht niet dat er woensdagavond nog een doorbraak komt in de onderhandelingen over een echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Dat melden Britse media op basis van regeringsbronnen in Londen. Hoewel de onderhandelingen in Brussel voortgezet worden, verwacht de Britse regering volgens de bron niet dat er woensdagavond nog een volledige overeenkomst wordt bereikt. Downing Street wil die berichten niet bevestigen.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier presenteerde de ambassadeurs van de EU-lidstaten woensdagavond een stand van zaken. De vergadering was eerst gepland om 14 uur, maar moest twee keer uitgesteld worden. “We werken voort, we werken voort”, was het enige dat Barnier na afloop kwijt wou.

De EU en het VK hadden gehoopt dat er voor aanvang van de Europese top op donderdagmiddag een deal zou kunnen bereikt worden over de Ierse grenskwestie, het voornaamste struikelblok in de overeenkomst over de boedelscheiding.

Volgens diplomaten zou Barnier gezegd hebben dat er op technisch niveau overeenstemming is over de douaneregeling voor Noord-Ierland en de inspraak van het Noord-Ierse parlement, en dat de Britten toezeggingen hebben gedaan die oneerlijke concurrentie na de brexit zouden vermijden. Over de samenwerking rond het btw-regime zou er nog geen akkoord zijn.

Verscheidene ambassadeurs vroegen zich echter af of er nog voldoende tijd rest om juridische teksten grondig te analyseren in de aanloop naar de top van de Europese leiders. Dat maakt het voor de leiders moeilijker om een formeel fiat uit te spreken op de top, zo verluidde uit diplomatieke kringen.

Het Britse vertrek is gepland op 31 oktober. Het Britse parlement heeft de Britse premier Boris Johnson tot zaterdag de tijd gegeven om een akkoord te bereiken waarmee het parlement kan instemmen. Ook dat is allesbehalve een sinecure. Lukt het Johnson niet, dan moet hij volgens een wet een nieuw verzoek tot uitstel van de brexit vragen aan de EU.

bron: Belga