Assisen West-Vlaanderen – Anonieme beller legt warrige getuigenis af

Op het assisenproces tegen Daniel Deriemacker (38) is de vrouw gehoord die met een anonieme brief en telefoontjes voor chaos zorgde. De getuige bevestigde de inhoud, maar bleek de informatie toch vooral via via gehoord te hebben. “Ik vond het belangrijk dat de volledige waarheid naar boven komt”, verklaarde ze haar telefoontje naar de moeder van het slachtoffer. Ze herhaalde eerst dat haar informatie van de zus van Daniel Deriemacker kwam. “Ik ben zijn zus Rebecca tegengekomen in de Colruyt, een paar jaar geleden. Waarop zij me toen vertelde dat Daniel wel degelijk weet wie de moordenaar is.”

Volgens de getuige zou Deriemacker zwijgen, omdat zijn familie anders in gevaar is. Aan goede vrienden zou hij voor zijn aanhouding dan weer verteld hebben dat er een tweede dader bij de moord betrokken was. “Ik weet niet wie de moordenaar zelf is. Wat ik wel heb gehoord is dat Daniel de band lek zou gestoken hebben, maar niet de moord zelf gepleegd heeft”, beweerde de vrouw uit Wervik.

Voorzitter Antoon Boyen vroeg met aandrang waar de briefschrijfster haar informatie gehaald had. Eerst weigerde ze daarop te antwoorden, maar uiteindelijk wees ze toch naar een vrouw met wie Deriemacker kort na zijn aanhouding een relatie zou hebben gehad. Uiteindelijk noemde ze de naam van de zus van een kennis van de beschuldigde. “Ik heb één keer contact gehad met haar, toen ik geholpen heb met de verhuis”, reageerde Deriemacker.

Vermeende informatie over het moordwapen en over het motief bleek nergens op gebaseerd. De vrouw zou gewoon zelf die conclusies getrokken hebben uit bepaalde gesprekken met vriendinnen. Toch ontkende ze dat het om roddels ging. “Ik weet dat Rebecca loslippig is. Als ze doorvragen op haar, zal zij spreken”, besloot ze haar vreemde getuigenis.

bron: Belga