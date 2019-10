VIDEO. Prins Harry in tranen tijdens speech over vaderschap

Tijdens een speech in Londen kreeg prins Harry het moeilijk toen hij over de zwangerschap van zijn vrouw Meghan en zijn vaderschap praatte. De speech werd live uitgezonden via Facebook.

Dinsdagavond presenteerde Prins Harry naast Gaby Roslin de show van de WellChild Awards in Londen, een evenement dat zieke kinderen in de bloemetjes zet. Duizenden mensen volgden de show live via Facebook en zagen hoe prins Harry het lastig kreeg tijdens zijn speech.

Gevoelige snaar

De 35-jarige Hertog van Sussex en zijn vrouw Meghan Markle waren vorig jaar ook al van de partij. Meghan was toen zwanger van Archie, die op 6 mei 2019 geboren werd.

Toen Harry het daarover had, stopte hij even met praten en pinkte hij een traantje weg. “Vorig jaar, toen mijn vrouw en ik hier aanwezig waren, wisten we al dat we ons eerste kindje verwachtten. Niemand anders was toen al op de hoogte behalve wij. En ik herinner me dat ik in Meghan haar hand kneep tijdens de awards, terwijl we beiden dachten aan het feit dat we ooit ouders zouden zijn en dat we alles zouden doen om ons kind te beschermen en te helpen indien zou blijken dat het bij de geboorte met uitdagingen wordt geconfronteerd of op latere leeftijd ziek zou worden. En nu als ouder hier staan en tegen jullie praten raakt een gevoelige snaar bij mij en wel op een manier die ik nooit zou hebben begrepen moest ik zelf geen vader zijn geworden”, klonk het.