Supermarkten schenken drie keer meer maaltijden aan Voedselbanken

De Belgische supermarkten hebben in 2018 drie keer meer maaltijden geschonken als in 2015. Dat staat in een rapport van handelsfederatie Comeos naar aanleiding van de Wereldvoedseldag. Uit dit rapport blijkt dat supermarkten beter omgaan met voedselafval en beduidend minder verbranden.

De Verenigde Naties willen op Wereldvoedseldag, die vandaag plaatsvindt, de aandacht vestigen op honger en voedselzekerheid in de wereld. “Het is belangrijk om duurzaam om te gaan met voeding. Het voorkomen, valoriseren en schenken van voedseloverschotten kan hiertoe helpen”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos.

Om die reden heeft Comeos, de Belgische federatie van de handel, een studie gedaan over de preventie en valorisatie van onverkochte levensmiddelen in Belgische supermarkten. Uit deze resultaten blijkt dat supermarkten 14,4 procent van hun onverkochte voeding geschonken hebben aan onder meer de Voedselbanken, de Schenkingsbeurs of meer lokale organisaties.

Dat komt overeen met meer dan 21 miljoen maaltijden, een verdrievoudiging tegenover 2015. 21 miljoen zijn 57.000 maaltijden per dag. Dat betekent concreet dat elke dag alle inwoners van Aarschot en Herentals een gratis maaltijd zouden krijgen.

Duurzamer

Niet alle onverkochte voedingsproducten kunnen nog geschonken worden. De rest wordt gevaloriseerd door bijvoorbeeld vergisting of door verwerking tot dierenvoeding, en een relatief beperkte hoeveelheid wordt verbrand. Zo proberen supermarkten duurzamer om te springen met hun onverkochte voedingswaren.

Comeos is blij dat handelaars gemakkelijker hun weg kunnen vinden om onverkochte voedingsproducten te schenken aan zij die er de meeste nood aan hebben. “Bovendien wordt de impact van voedselverspilling op het klimaat vaak onderschat. Dit rapport toont duidelijk dat handelaars ook op dit vlak hun steentje bijdragen voor een betere planeet.”

Vorige week raakte bekend dat de negen erkende Voedselbanken in ons land tijdens de eerste helft van dit jaar voeding leverden aan 170.000 mensen. Dat is 6,6 procent meer ten opzichte van eind 2018.