Netflix gedagvaard voor docuserie ‘When They See Us’

Een voormalige politieagent heeft streaminggigant Netflix en regisseur Ava Duvernay gedagvaard voor het uitzenden van de documentairereeks ‘When They See Us’. De man pikt het niet dat een personage in de serie zijn ondervragingstechniek in twijfel trekt.

De Netflix-serie ‘When They See Us’ vertelt het verhaal van vijf zwarte jongens uit Harlem die in de jaren negentig onterecht beschuldigd werden van een verkrachting. Ze zouden zich hebben vergrepen aan een blanke jogster in het New Yorkse Central Park. De vijf jongens werden schuldig bevonden en veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 15 jaar.

Pas tien jaar na de feiten kwam de waarheid aan het licht toen de werkelijke dader een bekentenis aflegde. Helaas voor het slachtoffer was de verjaringstermijn van de feiten verstreken en kon de dader niet meer vervolgd worden.

Slechte verhoortechniek

In de laatste aflevering van ‘When They See Us’ beschuldigt de New Yorkse openbaar aanklager Nancy Ryan een politiespeurder ervan dat hij een verdachte op onmenselijke wijze verhoort. “Je hebt de verdachte 42 uur verhoord. Hij heeft geen eten gekregen, mocht niet naar het toilet en kreeg als minderjarige geen bezoek van zijn ouders. De Reid-techniek wordt nergens meer toegepast tijdens een verhoor. Dat had je kunnen weten”, zegt het personage in de serie.

John E. Reid, de man die de Reid-verhoortechniek ontwikkelde, is woedend over deze verwijzing. “De verhoortechniek die Netflix in de docuserie toonde, is beslist niet een voorbeeld van de Reid-techniek. De scenaristen doen de kijker geloven dat het afleggen van verklaringen onder dwang een onderdeel is van de Reid-techniek, maar dat is zeker niet het geval”, schrijft zijn advocaat in de aanklacht.

Netflix wenste niet te reageren op de dagvaarding. Volgens gerechtelijke documenten weigerde de streamingdienst om de serie aan te passen na een eerdere klacht. De serie staat sinds 31 mei 2019 op Netflix en is ook in België te bekijken.