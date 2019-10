Meisje (10) verdrinkt in jacuzzi nadat haar haar in filter gezogen wordt

Een meisje is overleden nadat haar haar vast kwam te zitten in de filter van een jacuzzi. Het zou gaan om een constructiefout.

De vader van het 10-jarige meisje – waarvan enkel werd vrijgegeven dat ze afkomstig is uit Europa – werd ongerust toen zijn dochter langer dan normaal in hun jacuzzi zat. Hij trof haar levenloos aan op de één meter diepe bodem van de jacuzzi in hun huis in de historische wijk Bur Dubai in Dubai. Haar haar was verstrengeld geraakt in de filter op de bodem. Wellicht werd het meisje naar de filter gezogen en kwamen vervolgens haar haren vast te zitten.

Constructiefout

De politie van Dubai bevestigde dat het om een constructiefout gaat. Uit onderzoek is gebleken dat de zuigkracht van de filter sterker was dan normaal.

Toezicht

Forensisch expert Colonel Ahmad Humaid Al Marri waarschuwt voor de gevaren van jacuzzi’s bij jonge kinderen. “Lange haren, ledematen, juwelen of badkleding komen makkelijk vast te zitten in filters. Daarom is het belangrijk dat kinderen enkel onder toezicht gebruikmaken van zwembaden en jacuzzi’s”, klinkt het in Metro UK.