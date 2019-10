Lana Del Rey samen met politieagent: “Hij mag mij altijd fouilleren”

De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey heeft een nieuwe vriend. Een politieman dan nog wel. En dat vindt ze erg spannend.

Het liefdesleven van Lana Del Rey is al even mysterieus als haar liedjes. De 34-jarige zangeres van onder meer ‘Summertime sadness’ en ‘Video games’ is een tijdje vrijgezel geweest, maar nu zou ze toch weer de liefde gevonden hebben. De gelukkige is Sean ‘Sticks’ Larkin, een politieman die in de Verenigde Staten bekend is door zijn rol in de realityreeks ‘Live PD’.

Handboeien

Het feit dat hij een politieman is, sprak Lana meteen aan. “Toen ik hoorde dat hij een echte politieman is, dacht ik meteen: ‘Hm… Jij mag me altijd fouilleren’. Echt, ik vond het geweldig: een man die zijn eigen handboeien heeft. Dat schept toch mogelijkheden!”, lezen we in TV Familie.

Verkrachtingsscène

Toch liet hij bij de eerste date meteen zijn mening over sommige van haar performances voelen. “Op onze eerste date berispte Sean mij. Hij zei dat hij het beneden alle peil vond dat ik in een videoclip van Marilyn Manson een verkrachtingsscène heb gespeeld. Hij vond dat ik zoiets dramatisch niet mag romantiseren. Dat vond ik wel straf. Ik dacht: ‘Dit is een man met karakter.’ En daar hou ik van”, klinkt het.