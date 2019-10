Cuba Gooding jr. heeft drie nieuwe beschuldigingen aan zijn broek

Drie vrouwen hebben bij de politie in New York een verklaring afgelegd over seksuele misdragingen door Cuba Gooding Jr. Dat meldt de New York Post op basis van bronnen bij de politie. De nieuwe aantijgingen zouden onderdeel zijn van een aanklacht waarvoor de acteur moet voorkomen.

Gooding heeft inmiddels te maken met beschuldigingen van vijf vrouwen. In juni werd hij aangehouden nadat een vrouw melding had gemaakt van ongewenste betasting door de acteur.

Tijdens een zitting in die zaak liet de aanklager vorige week weten dat er inmiddels nog een aanklacht tegen Gooding loopt. Het OM zou met de drie nieuwe aantijgingen willen aantonen dat er een patroon zit in het gedrag van de 51-jarige acteur.

“Onschuldig”

De advocaat van de acteur verklaart tegenover TMZ dat Gooding onschuldig zal pleiten in de twee zaken tegen hem. Volgens de raadsman is de acteur niet aangeklaagd voor de drie nieuwe vermeende misdragingen.

Gooding jr. is het meest bekend van zijn bijrol in ‘Jerry Maguire’, waarvoor hij een Oscar won. Enkele jaren geleden vertolkte hij O.J. Simpson in ‘The People vs. O.J. Simpson’.