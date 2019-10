Vlaams minister van Media heeft begrip voor bezorgdheden VRT-vakbonden

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft begrip voor de bezorgdheden van de medewerkers en de vakbonden van de VRT en roept op tot een constructieve dialoog. “In het kader van de begrotingsbesprekingen en de nieuwe beheersovereenkomst wordt er in overleg met VRT bekeken hoe er concrete invulling kan gegeven worden aan het Vlaams regeerakkoord en hoe de besparingen het best gerealiseerd worden”, aldus Dalle. De minister wijst er op dat de VRT een apart besparingstraject opgelegd krijgt dat afwijkt en minder is dan de generieke besparingen van 6 procent.

De drie vakbonden bij de VRT – ACOD, VSOA en ACV – dienden een stakingsaanzegging in. Ze gaan niet echt staken, maar steunen de directie van de openbare omroep bij haar onderhandelingen met de Vlaamse regering.

bron: Belga