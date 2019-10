Swiss legt Airbus A220-vliegtuigen aan de ketting – Eerste A220’s van Swiss weer operationeel

De luchtvaartmaatschappij Swiss heeft dinsdagavond alweer enkele Airbus A220’s goed bevonden voor de dienst. Ze verwacht dat de operaties tegen donderdag weer grotendeels normaal zullen verlopen, zo deelt ze mee via Twitter. Eén woensdag geplande vlucht tussen Zürich en Brussel is afgelast. Swiss had eerder dinsdag aangekondigd haar 29 Airbus A220-vliegtuigen tijdelijk aan de grond te houden na een reeks motorincidenten. Alle toestellen zouden eerst onderzocht worden. Daardoor moesten ook heel wat vluchten geschrapt worden.

“Na een uitgebreide motorinspectie zijn de eerste C Series (de vroegere naam van de A220’s, red.) weer in dienst genomen, in perfecte conditie”, zegt Swiss op Twitter. “Volgens de huidige planning zouden onze vluchten donderdag op een zo goed als normale manier plaatsvinden.”

Woensdag zijn dus wel nog annuleringen te verwachten, terwijl nog meer A220’s onderzocht worden. Ook een van de woensdag geplande vluchten tusen Zürich en Brussel, die zou worden uitgevoerd met een A220, is afgelast.

“Swiss neemt de incidenten zeer ernstig en blijft in nauw contact staan met de luchtvaartautoriteiten, Airbus en (motorbouwer) Pratt & Whitney”, klinkt het nog. “De veiligheid van onze klanten en werknemers is onze topprioriteit.”

bron: Belga