Minstens 22 doden bij aardverschuiving in Ethiopië

In Ethiopië zijn zondag minstens 22 mensen omgekomen bij een aardverschuiving in de zuidelijke regio Konta, die werd veroorzaakt door hevige regenval. Dat heeft een woordvoerder van het district gezegd aan de televisiezender EBC. De autoriteiten verklaarden voorts dat er hulp onderweg is. Intussen blijft het hevig regenen, waardoor nog meer aardverschuivingen mogelijk zijn, waarschuwden ze. In de regio is momenteel het regenseizoen aan de gang. Het is in die periode van het jaar niet abnormaal dat er zich aardverschuivingen voordoen. Heel wat mensen wonen echter in eenvoudige hutten of huizen die makkelijk schade oplopen, waardoor dodelijke incidenten vaak het gevolg zijn van het noodweer.

bron: Belga