Kwal. EK U21 2021 (m) – België boekt belangrijke zege tegen Moldavië

De Belgische beloften hebben dinsdag in Leuven met een 4-1 tegen Moldavië hun eerste overwinning geboekt in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021. De Belgen konden best winnen met het oog op een eventuele kwalificatie en kwamen in de negende minuut al op voorsprong, dankzij een kopbal van Openda. De kansen bleven elkaar opvolgen voor België en via Antonucci werd de score verdubbeld op het halfuur. Toch was de zege nog niet binnen, want in de 33e minuut maakte Moldavië de aansluitingstreffer al via Cojacaru.

Na de pauze was het wachten tot de 76e minuut, toen Vanheusden de zege uiteindelijk veilig stelde voor de Belgen. Doku wist er vanop de stip nog 4-1 van te maken (91.).

Dankzij de overwinning staat België met vier punten op een gedeelde tweede plaats met Bosnië-Herzegovina. Duitsland leidt de groep met 6 punten en een wedstrijd minder gespeeld.

De negen winnaars van elke groep en de twee beste tweedes zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. De andere tweedes spelen nog barragewedstrijden op 9 en 17 november 2020.

bron: Belga