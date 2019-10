KV Mechelen behoudt licentie ondanks klacht van Beerschot

KV Mechelen verliest zijn licentie voor de Jupiler Pro League niet. De klacht van Beerschot tegen Malinwa werd niet alleen onontvankelijk verklaard, maar de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) oordeelde ook dat er geen bewijzen zijn dat er onjuiste verklaringen werden afgelegd bij de aanvraag van de 1A-licentie. De klacht van Beerschot dateerde van juli, maar werd pas drie maanden later behandeld. De ‘Ratten’ waren verbouwereerd dat KV Mechelen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wel schuldig werd bevonden aan matchfixing, maar daar niet met de degradatie voor werd bestraft. Dat betekende ook dat Beerschot in 1B moest blijven.

Beerschotadvocaat Thomas Gillis probeerde de Licentiecommissie ervan te overtuigen dat de Mechelse aanvraag om de proflicentie te bekomen vorig seizoen niet waarheidsgetrouw is ingevuld. Zo werd bijvoorbeeld niet vermeld dat ex-voorzitter Johan Timmermans uit het Uitvoerend Comité van de KBVB werd gezet wegens zijn betrokkenheid in het matchfixingschandaal. Onjuiste verklaringen aan de Licentiecommissie vormen wel een grond om een licentie in te trekken.

Beerschot gaf zichzelf weinig slaagkans, omdat de competitie in 1A al tien speeldagen ver is. De Licentiecommissie verklaarde de klacht van Beerschot in eerste instantie onontvankelijk, omdat die niet voldeed aan de vormvereisten. Er was geen inschrijvingsrecht betaald en de klacht was niet ondertekend. Maar ook ten gronde had KV Mechelen het bij het rechte eind. Toenmalig bondsvoorzitter Gérard Linard had niet de bevoegdheid om Timmermans te schorsen. Bovendien betrof het een preventieve maatregel en geen disciplinaire schrapping. Voorts voldeed Malinwa aan alle licentievoorwaarden, bevestigde ook licentiemanager Nils Van Brantegem ter zitting.

bron: Belga