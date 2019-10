“Koerden heroveren belangrijke grensstad”

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) onder leiding van de Koerden hebben een belangrijke grensstad heroverd in het noordoosten van Syrië. Ze hadden eerder een aanval op Turkse troepen en hun bondgenoten opgestart. Dat hebben het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) en Koerdische bronnen vandaag gezegd. Het SOHR meldde dat de SDF-strijders de controle over Ras al-Ain hebben heroverd op de Turkse troepen en hun bondgenoten, die de stad twee dagen geleden hadden veroverd. Koerdische bronnen bevestigden de aanval en zeiden dat ze ook het nabijgelegen dorp Tal Helef veroverden. Bronnen dicht bij de door Turkije gesteunde rebellen meldden echter dat er hevige gevechten plaatsvinden in Ras al-Ain. Gisteren zijn Syrische regeringstroepen ontplooid in Koerdische bolwerken in het noordoosten van Syrië, na een akkoord tussen de Koerden en Damascus om de Turkse inval tegen te gaan. Die begon op 9 oktober.

Bron: Belga