Huiszoekingen over heel Rusland bij ngo van opposant Navalny

Bij de anticorruptieorganisatie van Aleksej Navalny, opposant n°1 van de Russische president Vladimir Poetin, zijn talrijke huiszoekingen uitgevoerd, een nieuwe slag voor deze beweging, die steeds meer geviseerd wordt door de Russische autoriteiten. Het Russische Onderzoekscomité deelde mee dat in 30 regio’s van het land zowel woningen van werknemers als kantoren van de organisatie doorzocht werden in het kader van een onderzoek naar “het witwassen van geld”. “Bankrekeningen van FBK (fonds voor de strijd tegen corruptie) werden bevroren”, zo werd er in de mededeling aan toegevoegd.

“Zo kunnen we niet meer werken”, hekelde Navalny op zijn blog. Hij riep zijn aanhangers tot financiële steun op. “Maar wij hebben het bij het bij rechte eind, zij die tegen ons zijn, zijn de vijanden van Rusland”, aldus Navalny, die beloofde dat de druk van de autoriteiten hem niet zou tegenhouden.

Navalny verspreidde videobeelden en foto’s van zijn aanhangers in verschillende steden waarop gemaskerde politieagenten en agenten met helmen in kantoren te zien zijn die het personeel dwingen weg te gaan. De directeur van FBK, Ivan Jdanov, meldde op Twitter dat politieagenten rond 10 uur in Moskou de deur van de zetel van de organisatie hadden ingebeukt.

Bron: Belga