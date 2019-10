Honderden Belgische websites overtreden privacywetten

Websites van Binnenlandse Zaken, het Waalse Gewest en diverse steden en gemeenten hebben de privacyregels overtreden, net als honderden andere Belgische websites met een vind-ik-leukknop van Facebook. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack in samenwerking met de KU Leuven. “Websites moeten hun bezoekers het gebruik van de vind-ik-leukknop uitleggen. Ze moeten ook expliciet melden dat Facebook de cookies kan uitlezen die het op hun computer plaatst. Wie die verplichting niet nakomt, riskeert een geldboete”, zegt David Stevens, de nieuwe voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie.

Op vraag van Knack telde de Onderzoeksgroep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (COSIC) van de KU Leuven het aantal Belgische websites die in september nog altijd de vind-ik-leukknop van Facebook gebruikten: het bleken er 682 te zijn. Van 200 websites onderzocht Knack in detail het privacy- en cookiebeleid, als dat er al was. Wat blijkt? Vier op de vijf onderzochte sites vermeldden helemaal niet dat ze gegevens doorstuurden naar Facebook. Hun eigenaars hebben dus de privacywetten overtreden.

Opmerkelijk is dat zelfs overheidswebsites in de fout zijn gegaan. Zo vermeldde 112.be, een website van Binnenlandse Zaken, niet dat ze info naar Facebook doorstuurde. Idem voor trafiroutes.wallonie.be, een website van het Waalse Gewest met verkeersinformatie. Ook de sites van de stad Bergen en de gemeente Berlare, van de toeristische dienst van Poperinge en het Gallo-Romeins Museum in Tongeren overtraden de regels, net als de site wegcode.be van Vias (het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) en de webstek van Kind & Gezin.

bron: Belga