Historisch duel tussen de twee Korea’s levert geen doelpunten op

Het historisch WK-kwalificatieduel tussen Noord- en Zuid-Korea is op 0-0 geëindigd. Beide buurlanden stonden voor het eerst in 29 jaar tegenover elkaar in Pyongyang. De wedstrijd ging door in een leeg stadion. De match was niet te zien op televisie. Zuid-Koreaanse supporters en journalisten waren niet toegelaten. Volgens de Zuid-Koreaanse bond waren echter ook geen thuissupporters te zien in het Kim Il Sung-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad.

Beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog met elkaar, sinds de Koreaanse Oorlog (1950-53).

Zowel Noord- als Zuid-Korea tellen 7 op 9 na drie speeldagen in groep H van de tweede Aziatische kwalificatieronde voor Qatar 2022. Daarna volgen Turkmenistan (3 ptn), Libanon (3 ptn uit 2 matchen) en Sri Lanka (0). Alleen de groepswinnaar stoot door naar de volgende kwalificatieronde.

Op 4 juni ontmoeten beide Korea’s elkaar opnieuw in Zuid-Korea.

bron: Belga