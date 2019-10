European Open – David Goffin in achtste finales tegen Fransman Ugo Humbert

David Goffin (ATP-14) staat donderdag in de achtste finales van het European Open (635.750 euro) tegenover Ugo Humbert (ATP-70). Die 21-jarige Fransman won dinsdag in de eerste ronde met 6-4 en 7-5 van de Slovaak Jozef Kovalik (ATP-176). Goffin was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. Het wordt het eerste duel tussen Goffin en Humbert, maar Goffin kent de Fransman wel. “Hij is linkshandig en slaat heel goed op. Hij beweegt goed over het terrein, speelt aanvallend en heeft een goed slagenarsenaal. Hij is nog jong en maakt nog veel progressie. Maar ik ga me vooral op mijn eigen spel concentreren. Makkelijk is zo’n eerste partij in een toernooi nooit.”

bron: Belga