“Brexit-akkoord deze week nog mogelijk”

Het is nog mogelijk om deze week een akkoord te bereiken over de brexit. Dat heeft Michel Barnier, Europees hoofdonderhandelaar voor de brexit, vandaag gezegd voor aanvang van de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. “Ook al zou het moeilijk zijn om een akkoord te bereiken – wat meer en meer het geval is – het blijft mogelijk om deze week tot een akkoord te komen”, zo liet Barnier voor aanvang van de vergadering in Luxemburg optekenen. De Fransman benadrukte dat een eventueel akkoord “voor iedereen moet werken, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor de hele Europese Unie”. “Het is hoog tijd om de goede intenties om te zetten in wetteksten”, aldus nog Barnier.

bron: Belga