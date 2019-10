Belgen zijn na “goede voorbereiding” klaar om zich op EK baanwielrennen te tonen

Morgen beginnen in het Nederlandse Apeldoorn de Europese kampioenschappen baanwielrennen. België wordt vertegenwoordigd door een ruime afvaardiging van veertien atleten. Bij hen sterkhouders als Kenny De Ketele, Jolien D’Hoore, Nicky Degrendele en Lotte Kopecky. “De voorbereiding is goed verlopen, we mogen niet mopperen. We zijn zondagavond aangekomen en gisteren stond de eerste baantraining op het programma. Die is goed gegaan. Straks volgt de tweede. Iedereen is gezond en wel en klaar om erin te vliegen”, verzekert Peter Pieters, de Nederlandse coach van het Belgische team, daags voor de start van de competitie, die tot zondag (20 oktober) duurt.

Vorig jaar keerde de Belgische delegatie met vier medailles terug van het EK in Glasgow. De Ketele won met Robbe Ghys goud in de ploegkoers en was individueel goed voor zilver in de puntenkoers. Degrendele reed in de Chris Hoy Velodrome naar zilver in de keirin, D’Hoore haalden brons in de scratch.

Over de ambities voor dit EK blijft Pieters enigszins op de vlakte. “We willen het natuurlijk zo goed mogelijk doen en het maximale eruit halen”, zegt hij. “Maar het is altijd moeilijk om vooruit te blikken. In de ploegkoers en de keirin zie ik wel potentieel voor een medaille en in de ploegenachtervolging moet top acht of top zes kunnen. Bij Jolien is het nog wat afwachten na haar elleboogbreuk (half juli, red). Hoe dan ook zal de concurrentie te duchten zijn want alle landen zijn hier op volle sterkte.”

Het EK kan rekenen op een sterke bezetting omdat in Nederland een rist punten te verdienen valt voor de olympische ranking met het oog op Tokio 2020.

– selectie –

. mannen

Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Rune Herregodts, Jules Hesters, Gerben Thijssen, Fabio Van Den Bossche, Sasha Weemaes

. vrouwen

Shari Bossuyt, Gilke Croket, Nicky Degrendele, Jolien D’Hoore, Annelies Dom, Lotte Kopecky

bron: Belga