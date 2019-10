Onderzoekers ruziën over gezondheidsrisico’s van rood vlees

Een nieuwe literatuurstudie over de gezondheidsrisico’s van rood en bewerkt vlees zorgt voor vonken in de wetenschappelijke wereld. Een groep Europese en Amerikaanse onderzoekers besluit dat het geen zin heeft om minder rood vlees te eten vanwege de gezondheidsrisico’s. Vakgenoten van de onderzoekers noemen de conclusies “misleidend”.

Een groep internationale onderzoekers heeft op 30 september een controversiële literatuurstudie gepubliceerd over rood vlees en bewerkte vleesproducten. Het expertenpanel onder leiding van de Canadese professor Bradley Johnston stelt in het vaktijdschrift Annals of Internal Medicine dat de gezondheidsrisico’s van deze vleesproducten verwaarloosbaar zijn.

Voor de literatuurstudie onderzocht het internationale team 12 steekproeven met 54.000 deelnemers. Ze vonden geen statistisch of significant verband tussen het eten van rood vlees en een verhoogd risico op een hartaandoening, diabetes of kanker.

Op het moment van publicatie voelden de onderzoekers de bui al hangen, want in het voorwoord van de studie schreven ze dat “de aanbevelingen van deze studie ongetwijfeld controverse zullen opwekken”.

Onder vuur

Amper enkele dagen na publicatie regende het al kritiek op de studie. Zo noemen verschillende onderzoekers uit de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland het onverantwoordelijk dat de gevolgen voor het milieu en dierenwelzijn niet zijn meegenomen in de studie. “De besluiten van deze studie zijn niet nuttig en mogelijk schadelijk”, zegt professor Jim Mann van de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland.

De professor, die ook lid is van een voedingsadviesraad van de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt dat de kwaliteit van de steekproeven in de studie veel te laag is. “Op basis van de cijfers die ik in de studie vind, zou ik zelfs niet durven suggereren dat het eten van rood vlees weinig tot geen gevolgen heeft voor de gezondheid”, zegt hij.

Professor Clare Collins, een voedingsdeskundige van de universiteit van Newcastle, treedt haar Nieuw-Zeelandse collega bij. “Volgens internationale studies zijn slechte eetgewoonten de belangrijkste risicofactor voor een vroegtijdig overlijden. Dit onderzoek kan de lezers verwarren”, klinkt het.

De wetenschappelijke consensus luidt momenteel dat je beter niet meer dan 300 gram rood vlees per week eet. De Hoge Gezondheidsraad adviseert dat peulvruchten, vis, gevogelte, eieren of andere vervangproducten een volwaardig alternatief vormen. Van bewerkte vleeswaren als charcuterie (hesp, salami, spek, …) eet je best maximaal 30 gram per week.