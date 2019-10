Kim Kardashian geeft af op Kanye West nadat hij haar jurk “te sexy” vindt

In een aflevering van ‘Keeping Up with the Kardashians’ klaagt Kanye West over de “te sexy” outfit van zijn vrouw Kim Kardashian. Die geeft hem daarop een stevige veeg uit de pan.

Kim Kardashian en Kanye West zijn intussen vijf jaar met elkaar getrouwd, maar af en toe stijgt de spanning ook ten huize West. Zo blikt de laatste aflevering van ‘Keeping Up with the Kardashians’ terug op de vooravond van het Met Gala, dat plaatsvond op 6 mei in New York.

Sexy en zelfverzekerde vrouw

Op die beelden is te zien hoe Kanye, die zich sinds kort tot het christendom bekeerd heeft, zichtbaar geïrriteerd is door de volgens hem “te sexy” outfit van zijn vrouw. “Ik sta nu anders tegenover het feit dat vrouwen van rappers moeten uitpakken met hun lichaam. Ik besefte niet dat dat een impact zou hebben op mijn ziel en geest, als vader van vier kinderen. Een korset is een soort ondergoed, het is sexy, maar voor wie?”, zucht hij.

Kim is niet opgezet met zijn kritiek, en reageert bitsig. “Dus de avond voor het Met Gala kom je me zeggen dat je een korset bij mij niet mooi vindt? Je maakt me bang. Je weet dat ik gisteren erg angstig was en ik kan geen negatieve energie meer aan. En nu vertel je me dat je me niet sexy vindt met een strakke jurk?”, antwoordt ze.

Kanye houdt echter voet bij stuk. “Je bent mijn vrouw en het raakt me als foto’s van jou te sexy zijn”, klinkt het, waarop Kim niet terugdeinst. “Je heb me al die tijd aangemoedigd om een sexy en zelfverzekerde vrouw te zijn. Het is niet omdat jij plots het licht gezien hebt dat ik daarin mee moet gaan”, besluit ze.

Jezus Christus dienen

Afgelopen weekend was Kanye West te gast op een universiteit. Daar kondigde hij aan dat zijn nieuw album op 25 oktober uitkomt en dat hij zich bekeerd heeft tot het christendom. “Ik ben een recente bekeerling en dat betekent dat ik dit jaar ben gered”, zei hij. Daarna vertelde hij dat hij voor de rest van zijn leven Jezus Christus wil dienen.

De 42-jarige rapper groeide op in een christelijk gezin, maar was nooit een praktiserende gelovige. Hij wilde immers niet dat het geloof hem opgedrongen werd en dat hij daar zelf over moest kunnen beslissen.