INTERVIEW. Lewis Hamilton: “Net als goede wijn word ik steeds beter”

Je krijgt niet elke dag de kans om tijd door te brengen in het gezelschap van een vijfvoudige wereldkampioen Formule 1. Metro kreeg wel die kans en mocht tussen twee Grote Prijzen door niemand minder Lewis Hamilton ontmoeten. En dat werd een memorabele dag.

Twaalf jaar nadat hij debuteerde in de Formule 1 blijft Lewis Hamilton de titels en records aan elkaar rijgen, van het aantal pole positions (87) tot het aantal WK-punten (3.283). De Britse piloot werd op zijn 22ste voor het eerst wereldkampioen. Op zijn 34ste heeft hij nog steeds dezelfde honger naar zeges. In Sotchi brak Hamilton opnieuw een wereldrecord, eentje dat tot nu toe in handen was van Michael Schumacher: sinds het begin van zijn carrière nam hij aan 246 Grote Prijzen deel en in 143 daarvan reed hij op zijn minst 1 ronde aan de leiding. Volgend seizoen kan hij Schumi opnieuw twee records afsnoepen: het aantal overwinningen in F1 (Lewis heeft er nu 82, Schumacher behaalde er 91) en het aantal podiumplaatsen (147 vs. 155).

Een sereen man

We ontmoeten Lewis Hamilton tussen de GP van Rusland en die van Japan. Als alles goed gaat, wordt hij binnen enkele wedstrijden voor de zesde keer wereldkampioen. Hij is naar Mercedes-Benz World in Brooklands (dicht bij Londen) gekomen voor een promodag, georganiseerd door zijn sponsor Monster Energy. Na zijn overwinning in Rusland is Hamilton tegelijk opgelucht en gelukkig.

Dat merken we ook tijdens ons exclusieve interview. Professioneel raast hij aan 300 km per uur over het circuit, maar daarbuiten straalt hij een enorme rust en sereniteit uit. Zodra we onze recorder op de tafel leggen, krijgt hij een geamuseerde blik in de ogen. Hij heeft blijkbaar nog nooit een microfoon op een driepoot gezien en hij geeft er meteen een plagerige opmerking over. Toegegeven, het is niet meteen hypermoderne spitstechnologie, maar toch!

“Ook als mens evolueer ik”

Is hij zoals een goeie fles wijn, willen we eerst weten. Vindt hij dat hij met de jaren beter wordt? “Goh, ik ben geen geweldige wijnkenner,” grapt hij. “Maar als ik naar mijn resultaten kijk en zie hoe regelmatig ik presteer, dan denk ik dat mijn niveau nu hoger ligt dan een paar jaar geleden.”Lewis legt uit dat hij vooral een verschil merkte toen hij 30 werd. Hij bezit nog steeds de vaardigheden en de snelheid die hij had toen hij een jonge snaak was, maar hij begrijpt nu ook zijn omgeving beter. Daardoor kan hij nu elk weekend echt het beste van zichzelf geven. “Net zoals goeie wijn evolueer ik en word ik beter,” stelt hij. “Niet alleen als piloot maar ook als mens.”

“Mijn fans stuwen me vooruit”

Hoe hou je beide voeten op de grond als je al vijf keer wereldkampioen F1 bent geworden? Hoe ga je om met het feit dat je de best betaalde F1-piloot ter wereld bent en naar schatting elk jaar 50 miljoen euro opstrijkt? Om het niet eens te hebben over de 13 miljoen mensen die je volgen op Instagram? Gezien zijn ontspannen houding zou je denken dat het allemaal maar een formaliteit is voor Hamilton, maar het tegendeel is waar.

“Het is moeilijk om niet te beginnen te zweven,” bekent hij. Gelukkig kan hij terugvallen op de aanwezigheid en de hulp van zijn vrienden en familie. “Mijn beste vriend ken ik al van toen ik 10 jaar oud was,” gaat hij verder. “Ook mijn andere goeie vrienden maakten al deel uit van mijn leven toen ik nog geen F1 reed. Ze weten wie ik toen was en wie ik nu ben. Als ze zien dat ik verander, kunnen ze me dus helpen. Mijn familie staat ook al sinds het prille begin aan mijn zijde.”

De band met de fans vindt Lewis Hamilton ook bijzonder belangrijk. “Ik had nooit gedacht dat het zo zou klikken,” zegt hij. “De verbondenheid die ik voel met mijn fans doet me veel deugd. Als je voortdurend de wereld rond reist, voel je je soms bijzonder eenzaam. De boodschappen en de steun van mijn fans stuwen me vooruit. Ze geven me de inspiratie om telkens beter te doen.”

Met een blik op zijn smartphone vertelt Lewis dat hij elke dag opnieuw duizenden privé-berichtjes ontvangt. Onmogelijk om die allemaal door te nemen en zeker niet om ze te beantwoorden, maar hij leest er wel degelijk veel, verzekert hij: “Ik krijg vaak berichtjes die me heel diep raken. Ik draag ze met me mee wanneer ik op reis ben en ze helpen me om te blijven doen wat ik doe.”

“Wil me niet aan zitje vastklampen”

Tot slot ging over zijn leeftijd en het einde van zijn carrière. Hoe lang hoopt Lewis nog te kunnen verder racen op het hoogste niveau? “Dat is de grote vraag,” geeft hij toe. “Veel F1-piloten hebben een punt achter hun carrière gezet toen ze 40 werden. Ik weet niet wat mijn fysieke grenzen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik het zal beseffen als mijn reactiesnelheid afbot. Ik kan echter moeilijk inschatten wanneer het tijd zal zijn om te vertrekken. Misschien zal het al binnen een jaar of twee zover zijn. Voor het ogenblik geniet ik nog steeds met volle teugen van wat ik doe en kan ik me geen leven zonder F1 voorstellen. Zolang ik me amuseer en zolang ik in staat ben om op dit niveau te blijven presteren, zal ik proberen om verder te doen. Anderzijds weet ik ook heel goed dat er maar 20 zitjes beschikbaar zijn in het F1-circuit, en ik wil me zeker niet uit egoïsme aan het mijne vastklampen.” De boodschap is duidelijk: als de tijd rijp is, zal Lewis Hamilton zijn auto aan de kant zetten en de volgende generatie vrije baan geven.

Thomas Wallemacq