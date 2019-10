Haarverlies en luchtvervuiling houden verband met elkaar

We hoeven je niet meer te vertellen dat luchtvervuiling schadelijk is voor de natuur én onze gezondheid. Hoewel de impact ervan op onze longen, huid en mentale gezondheid al langer gekend is, wijst een studie van het Zuid-Koreaanse Future Science Research Center nu op een nieuw verband.

Heel wat mannen krijgen vroeg of laat te maken met haaruitval en ook vrouwen blijven niet altijd gespaard. Hoewel die tendens voor een deel erfelijk is, wijst nieuw onderzoek erop dat ook de luchtvervuiling daar voor iets tussen kan zitten.

Fabriek

De wetenschappers van het Future Science Research Center deden hun bevindingen uit de doeken tijdens een conferentie in Madrid. Volgens hun onderzoek zou luchtvervuiling er met name voor zorgen dat het aantal proteïnen die verantwoordelijk zijn voor onze haargroei kan afnemen wanneer we aan luchtvervuiling worden blootgesteld. Hoe meer vuil in de lucht, hoe minder proteïnen. Mensen die in de buurt wonen van een vervuilende fabriek, zouden dus meer last kunnen hebben van haarverlies. Voorlopig werden de resultaten alleen in een laboratorium gestaafd en praktijkonderzoek is daarom nodig om de studie te ondersteunen.