Doelen stellen zorgt voor goede seks

Als je al even een relatie hebt, is de kans groot dat je seksleven minder spannend is dan in het begin. Jullie wonen samen, hebben allebei een druk leven en wanneer jullie ’s avonds in bed kruipen, hebben jullie vaker niet dan wel de moed om nog intiem te zijn. Maar volgens een nieuw onderzoek ligt de sleutel van goede seks in het stellen van doelen.

Seksspeeltjesbedrijf CalExotics vroeg mensen hoe tevreden ze waren over hun seksleven. Daaruit bleek dat het essentieel is om doelen te stellen in je leven.

Focus

Mensen die zichzelf doelen stellen, zouden in 93% van de gevallen tevreden zijn over hun seksleven. Die doelen kunnen betrekking hebben op je relatie, maar ook op je werk, financiën of gezondheid. 84% van zij die blij zijn met hun intieme relatie stellen ook doelen voor die relatie, hetzij op seksueel vlak, hetzij op het gebied van intimiteit in de bredere zin van het woord. “Mensen die doelen stellen, zijn vaak gefocust, gaan op zoek naar intentie en geven aandacht, en dezelfde regel kan van toepassing zijn op ons seksleven. Hoewel doelgericht werken schadelijk kan zijn voor het genieten van seks, omdat het al snel prestatiegericht kan worden, zijn de paren die vaak melden dat ze goede seks hebben, degenen die actief betrokken zijn en investeren in hun seksuele en intieme leven. Ons seksleven vereist verzorging zoals de rest van ons leven. Het creëren van positieve gewoontes kan echt veel opleveren, zoals we zien met de uitkomsten van dit onderzoek”, aldus psychotherapeute Kate Moyle aan Cosmopolitan UK.