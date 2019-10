Dichtstbijzijnde café belangrijk criterium bij zoektocht nieuwe woonst

De zoektocht naar een nieuwe stek heeft veel voeten in de aarde. Er zijn duizend-en-en dingen waar je op moet of wil letten. Uiteraard moet je rekening houden met het aantal slaapkamers en of er al dan niet een tuin aanwezig is, maar het gaat verder dan dat. Uit een onderzoek blijkt dat we bijvoorbeeld ook letten op de snelheid van het internet en op het dichtstbijzijnde café.

Mensen die de laatste tijd op zoek waren naar een nieuw appartement of huis weten het wel: die zoektocht loopt niet altijd van een leien dakje. Je moet er vaak snel bij zijn en je aandacht erbij houden, want je wil natuurlijk niets over het hoofd zien.

Thuiswerk

De Britse internetprovider Hyperoptic deed rondvraag bij 2.000 huiseigenaren om te achterhalen waar we zoal op letten bij het zoeken van een nieuwe woonst. Bij de meest vermelde criteria vinden we onder andere het aantal slaapkamers, de grootte van de tuin en de parkingmogelijkheden. Op zich allemaal redelijk voor de hand liggend. Maar er zijn ook dingen waar je niet meteen aan zou denken. Zo hielden velen rekening met het veiligheidsniveau van de buurt, de snelheid van het internet en de afstand tot het dichtstbijzijnde café. En dat hoeft ook niet te verbazen. Je wil je nu eenmaal op je gemak voelen in je nieuwe stekje en aangezien veel mensen van thuis uit werken, is internet een niet te onderschatten criterium. Het dichtstbijzijnde café doet er op papier misschien minder toe, maar wees nu eerlijk: iedereen droomt toch van een gezellige bar om de hoek?