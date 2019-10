Deze bekende ‘dochter van’ is de nieuwe Catwoman

Speculatie over wie de nieuwe Catwoman wordt mag officieel ophouden. Het is eindelijk bekend welke actrice de felbegeerde rol gaat spelen in ‘The Batman’. Niemand minder dan Zoë Kravitz, dochter van Lenny, wordt de tegenspeelster van Robert Pattinson in de prent. Dat meldt Variety.

Zoë is meer dan alleen maar de dochter van de Amerikaanse zanger Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet. Ze maakte in 2007 haar acteerdebuut voor de film ‘No Reservations’.

Daarna speelde ze onder meer mee in kassuccessen als ‘Dope’, ‘Divergent’, ‘Mad Max: Fury Road’ en ‘Fantastisc Beasts and where to find them’. Een iets recentere show waar je Zoë gezien kan hebben, is ‘Big Little Lies’.

Samen met R-Patz

In de zomer van 2021 gaan we zien hoe Zoë het als nieuwe Catwoman doet. Robert Pattinson speelt Batman, Jeffrey Wright gaat Commissaris Gordon spelen en Jonah Hill zal zeer waarschijnlijk in de huid kruipen van een nog onbekende slechterik.

Zoë treedt met haar nieuwe rol als Catwoman in de voetsporen van Julie Newmar, Eartha Kitt, Halle Berry en Michelle Pfeiffer.