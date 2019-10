Apple brengt nieuwe inclusieve emoji’s uit

Emoji’s gebruik je elke dag. Om een berichtje te sturen naar je lief, naar je collega of zelfs naar je ouders. De lijst van mogelijkheden is nu al lang, maar er is altijd ruimte voor verbetering en dat beseft ook Apple. De volgende software update – iOS 13.2 – gaat daarom gepaard met de lancering van 59 nieuwe emoji’s.

In het lijstje aan nieuwigheden zien we onder andere een luiaard, een langverwachte geeuw en een oester. Maar het echte nieuws zit hem in de meer inclusieve emoticons.

Koppeltje

Inclusiviteit was nog nooit zo belangrijk en daar houdt ook Apple rekening mee. Zo kan je binnenkort onder andere kiezen voor een emoji van een rolstoelgebruiker, een blindengeleidehond en een armprothese. Maar dat is nog niet alles. Ook zal je bij de koppeltjesemoji de huidskleur van elke partner afzonderlijk kunnen kiezen. Word je helemaal enthousiast van dit nieuws? Dan zal je nog even geduld moeten uitoefenen. De update is nog niet officieel aangekondigd, maar zal waarschijnlijk tussen midden oktober en midden november worden gelanceerd.